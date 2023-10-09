Zum Inhalt springenBarrierefrei
Helden - Wir liefern ab

Im Wettlauf gegen die Zeit

DMAXFolge vom 09.10.2023
Im Wettlauf gegen die Zeit

Helden - Wir liefern ab

Folge vom 09.10.2023: Im Wettlauf gegen die Zeit

45 Min.Folge vom 09.10.2023Ab 12

Im Geratal werden abgestorbene Bäume gefällt. Ein Helikopterpilot fliegt die Stämme aus dem Thüringer Wald, damit sie nicht auf Bahngleise oder Häuser fallen. Schwerlast-Profi Andreas transportiert unterdessen ein nagelneues Autobahnschild von Niederösterreich nach Nürnberg. Beim Manövrieren im Kreisverkehr ist auf der 430 Kilometer langen Strecke Millimeterarbeit gefragt. Und die Mitarbeiter:innen eines Logistikriesen sind am Flughafen Leipzig/Halle dafür verantwortlich, das zig Tausende Pakete pünktlich ihr Ziel im In- und Ausland erreichen.

