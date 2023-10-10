Lebensmittel für die BundeswehrJetzt kostenlos streamen
Helden - Wir liefern ab
Folge vom 10.10.2023: Lebensmittel für die Bundeswehr
Folge vom 10.10.2023
Der Flughafen Leipzig/Halle ist das viertgrößte Luftfrachtdrehkreuz Europas. Für Thomas und seine Arbeitskollegen beginnt dort die Nachtschicht. Das Team belädt ein Großfracht-Flugzeug mit 18 Tonnen Lebensmitteln für die Bundeswehr. Der Flieger hebt anschließend in Richtung Mali ab. David und Ronny sammeln unterdessen in der Innenstadt von Freising gelbe Säcke mit Verpackungsmüll ein. Und Frank und Robin sorgen beim Be- und Entladen von Schiffen, Eisenbahnwaggons und Lkws am Container-Terminal in Frankfurt am Main für einen reibungslosen Ablauf.
Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.