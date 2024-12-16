Helden - Wir liefern ab
Folge vom 16.12.2024: Schiffsentladung XXL
45 Min.Folge vom 16.12.2024Ab 12
Für David und Ronny beginnt in Moosburg eine neue Schicht. Die Sperrmüllfahrer geben in Oberbayern Einblicke in ihren Arbeitsalltag voller Herausforderungen und kurioser Fundstücke. In Rostock haben die Mitarbeiter am Hafen alle Hände voll zu tun. Dort kommen in dieser Folge von „Helden – Wir liefern ab“ beim Entladen von Rotorblättern mobile Kräne zum Einsatz. Und in Hamburg stellen Cargo-Experten sicher, dass die Fracht einer Boeing 777 korrekt verpackt ist. Spürhund „Joker“ sucht vor dem Start der Maschine aus Sicherheitsgründen nach Sprengstoff.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.