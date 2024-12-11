Helden - Wir liefern ab
Folge vom 11.12.2024: Einsatz in luftiger Höhe
44 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12
Vom Hamburger Großmarkt aus werden Waren nach Norddeutschland, Osteuropa und Skandinavien geliefert. Gerwin arbeitet auf dem Obst- und Gemüse-Drehkreuz für einen der größten Händler. In seiner Nachtschicht gibt es immer viel zu tun. Thorsten steuert derweil in Oberbayern ein Firmengelände an. Der Berufskraftfahrer soll dort Gefahrgut abholen. Und Projektleiter Roman operiert mit seinem Team in luftiger Höhe. Die Vollprofis bewegen in Österreich mit einem Helikopter sieben Lüftungsteile und drei Kaminrohre auf das Dach eines Einkaufszentrums.
Genre:Dokumentation, Comedy
Altersfreigabe:
12
