Helen Mirren - eine königliche SchauspielerinJetzt kostenlos streamen
Helen Mirren - eine königliche Schauspielerin
Folge 1: Helen Mirren - eine königliche Schauspielerin
Kino-Ikone Helen Mirren – kraftvoll, unabhängig, unverwechselbar. Die Doku zeigt ihren Weg von den Theateranfängen bis zum Oscar und rückt ihren Einsatz für starke Frauenfiguren ins Licht. Inhalt: Helen Mirren ist eine Ikone des Kinos - unabhängig, kraftvoll und voller Charisma. Seit fünf Jahrzehnten begeistert sie mit herausragenden Rollen auf Bühne, Leinwand und im Fernsehen. Der Dokumentarfilm zeichnet ihren außergewöhnlichen Werdegang nach - von den Anfängen im Theater bis zum Oscar für ihre Rolle als Königin Elisabeth II. im Film "Die Queen" und setzt ausschließlich auf Film- und Fernsehausschnitte, Abbildungen von Zeitungsberichten sowie Interviewbeiträge und Off-Kommentare von Helen Mirren selbst. Auf Stimmen von Weggefährten, Journalisten oder Biografen wird bewusst verzichtet. Neben ihrer Karriere rückt die Doku auch ihren Kampf gegen Sexismus und ihr Engagement für starke Frauenfiguren in den Fokus. Bildquelle: ORF/Arte/Photo12/Alamy/SOPA Images Limited / Finnbarr Webster/PA/picturedesk.com
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick