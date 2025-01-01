Helen Mirren - eine königliche Schauspielerin
1 StaffelAb 0
Helen Mirren - eine königliche Schauspielerin
Helen Mirren ist eine Ikone des Kinos - unabhängig, kraftvoll und voller Charisma. Seit fünf Jahrzehnten begeistert sie mit herausragenden Rollen auf Bühne, Leinwand und im Fernsehen. Der Dokumentarfilm zeichnet ihren außergewöhnlichen Werdegang nach - von den Anfängen im Theater bis zum Oscar für ihre Rolle als Königin Elisabeth II. im Film "Die Queen" und setzt ausschließlich auf Film- und Fernsehausschnitte, Abbildungen von Zeitungsberichten sowie Interviewbeiträge und Off-Kommentare von Helen Mirren selbst. Auf Stimmen von Weggefährten, Journalisten oder Biografen wird bewusst verzichtet. Neben ihrer Karriere rückt die Doku auch ihren Kampf gegen Sexismus und ihr Engagement für starke Frauenfiguren in den Fokus.
Genre:Dokumentation, Reportage
Altersfreigabe:
0