Helene Fischer - Rausch Live (Die Arena Tour)Jetzt kostenlos streamen
Helene Fischer - Rausch Live (Die Arena Tour)
Folge 1: Helene Fischer - Rausch Live (Die Arena Tour)
158 Min.Folge vom 18.07.2026
Zwischen Akrobatik und Gänsehautmomenten: Die Arena-Tour "Rausch Live" zeigt die Ausnahmekünstlerin in Bestform. "Helene Fischer - Rausch Live" zeigt die Ausnahmekünstlerin in einer ihrer spektakulärsten Shows: energiegeladen, emotional und mit beeindruckender Bühnentechnik. Die Konzertaufzeichnung verbindet große Hits wie "Atemlos durch die Nacht" mit Songs aus ihrem Erfolgsalbum "Rausch" und bietet atemberaubende Akrobatik, starke Choreografien und eindrucksvolle Bilder. Bildquelle: MDR/Universal Music/Sandra Lude
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Helene Fischer - Rausch Live (Die Arena Tour)
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