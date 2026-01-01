Helene Fischer - Rausch Live (Die Arena Tour)
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Helene Fischer - Rausch Live (Die Arena Tour)
"Helene Fischer - Rausch Live" zeigt die Ausnahmekünstlerin in einer ihrer spektakulärsten Shows: energiegeladen, emotional und mit beeindruckender Bühnentechnik. Die Konzertaufzeichnung verbindet große Hits wie "Atemlos durch die Nacht" mit Songs aus ihrem Erfolgsalbum "Rausch" und bietet atemberaubende Akrobatik, starke Choreografien und eindrucksvolle Bilder.
Genre:Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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