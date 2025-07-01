Staffel 4Folge 1
Hell On Wheels
Folge 1: Das flüchtige Paradies
43 Min.Ab 12
Cullen Bohannon erzählt Aaron Hatch, dass er im Fort Smith bleiben wird, bis Naomi das Kind bekommen hat. Kaum ist das Kind auf der Welt, lässt der Schwede aber Cullen, der Naomi und den Neugeborenen William mit sich nehmen möchte, nicht abreisen. In Cheyenne versucht Thomas Durant indes, nach einer Katastrophe die Kontrolle über die Stadt und die Eisenbahn aufrechtzuerhalten.
Genre:Drama, Western
12
