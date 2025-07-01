Staffel 4Folge 2
Hell On Wheels
Folge 2: Flucht aus Eden
43 Min.Ab 16
Cullen begreift, dass der Schwede es mit seiner falschen Rolle als Bishop Dutson zu weit getrieben hat und ihm nicht erlauben wird, zusammen mit Naomi das Fort zu verlassen. Aus diesem Grund gesteht er öffentlich seine Verbrechen und behauptet gleichzeitig, dass Dutson nicht derjenige ist, der er zu sein vorgibt. In Cheyenne gibt der eben angereiste Campbell der Journalistin Louise ein Interview.
Hell On Wheels
Genre:Drama, Western
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2011 Entertainment One Television USA Inc. All Rights Reserved.