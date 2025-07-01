Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hell On Wheels

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 2
Flucht aus Eden

Folge 2: Flucht aus Eden

43 Min.Ab 16

Cullen begreift, dass der Schwede es mit seiner falschen Rolle als Bishop Dutson zu weit getrieben hat und ihm nicht erlauben wird, zusammen mit Naomi das Fort zu verlassen. Aus diesem Grund gesteht er öffentlich seine Verbrechen und behauptet gleichzeitig, dass Dutson nicht derjenige ist, der er zu sein vorgibt. In Cheyenne gibt der eben angereiste Campbell der Journalistin Louise ein Interview.

