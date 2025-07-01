Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hell On Wheels

Staffel 4Folge 7
Elam Ferguson

Hell On Wheels

Folge 7: Elam Ferguson

43 Min.Ab 16

Nachdem Psalms Cullen nahgelegt hat, dass er und seine Familie schleunigst aus Cheyenne verschwinden sollten, findet der Durant verprügelt in einem Eisenbahnwaggon. Sofort kümmert sich Cullen um den verletzten Mann und näht ihm eine Platzwunde am Kopf. Elam hat es indes nach Cheyenne geschafft und will dort Frauen als Sklaven verkaufen. Er scheint weder Eva noch Cullen zu erkennen.

