Staffel 4Folge 7
Elam FergusonJetzt kostenlos streamen
Hell On Wheels
Folge 7: Elam Ferguson
43 Min.Ab 16
Nachdem Psalms Cullen nahgelegt hat, dass er und seine Familie schleunigst aus Cheyenne verschwinden sollten, findet der Durant verprügelt in einem Eisenbahnwaggon. Sofort kümmert sich Cullen um den verletzten Mann und näht ihm eine Platzwunde am Kopf. Elam hat es indes nach Cheyenne geschafft und will dort Frauen als Sklaven verkaufen. Er scheint weder Eva noch Cullen zu erkennen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hell On Wheels
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2011 Entertainment One Television USA Inc. All Rights Reserved.