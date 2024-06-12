Zum Inhalt springenBarrierefrei
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Sperrgebiet

ORF1Staffel 1Folge 151vom 12.06.2024
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Sperrgebiet

Folge 151: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Sperrgebiet

7 Min.Folge vom 12.06.2024

Urlaub am Bauernhof ist etwas großartiges, denn da gibt es viel zu erleben und zu entdecken. Dennoch sollten kleine und große Urlauber nie darauf vergessen, dass ein Bauernhof vor allem auch ein Arbeitsplatz ist - mit Geräten und Gefährten, die sich nicht für Spiel und Spaß eignen. Bildquell: ORF

