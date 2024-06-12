Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: SperrgebietJetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 151: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Sperrgebiet
7 Min.Folge vom 12.06.2024
Urlaub am Bauernhof ist etwas großartiges, denn da gibt es viel zu erleben und zu entdecken. Dennoch sollten kleine und große Urlauber nie darauf vergessen, dass ein Bauernhof vor allem auch ein Arbeitsplatz ist - mit Geräten und Gefährten, die sich nicht für Spiel und Spaß eignen. Bildquell: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Helmi
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0