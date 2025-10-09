Zum Inhalt springenBarrierefrei
Helmi

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Du siehst mich, du siehst mich nicht

ORF1Staffel 1Folge 241vom 09.10.2025
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Du siehst mich, du siehst mich nicht

7 Min.Folge vom 09.10.2025

Vicky soll eine Warnweste über ihr Outfit ziehen, damit sie besser gesehen wird. Vicky findet die Warnweste jedoch nicht cool und packt sie in den Rucksack. Dann zeigt Helmi Vicky, wie viel besser sie mit heller, reflektierender Kleidung von den Autofahrern gesehen wird. Bereitwillig zieht sie die Warnweste wieder an. Bildquelle: ORF

