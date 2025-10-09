Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Du siehst mich, du siehst mich nichtJetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 241: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Du siehst mich, du siehst mich nicht
7 Min.Folge vom 09.10.2025
Vicky soll eine Warnweste über ihr Outfit ziehen, damit sie besser gesehen wird. Vicky findet die Warnweste jedoch nicht cool und packt sie in den Rucksack. Dann zeigt Helmi Vicky, wie viel besser sie mit heller, reflektierender Kleidung von den Autofahrern gesehen wird. Bereitwillig zieht sie die Warnweste wieder an. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Helmi
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0