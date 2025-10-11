Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Helfen statt hindernJetzt kostenlos streamen
Folge 242: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Helfen statt hindern
Sokrates ist verkühlt und hat einen Schnupfen, er kann nichts schmecken und nichts riechen. Irrtümlich isst er die Verpackung statt der Kekse, die Helmi ihm gebracht hat. Der Geruchssinn ist bei Hunden nun mal der stärkste Sinn. Aber das Ende von Sokrates' "Nasenblindheit" ist absehbar, während viele mit der lebenslangen Abwesenheit eines ihrer Sinne leben müssen - ohne Sehsinn zum Beispiel. Sokrates' Freund Lorenz ist so stark sehbehindert, dass er alle Hilfen, die es im Straßenverkehr für blinde Menschen gibt, in Anspruch nehmen muss. Aber Lorenz ist schon ein richtiger Profi im Alltag und Straßenverkehr und schafft das schon sehr gut alleine. Bildquelle: ORF
