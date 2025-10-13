Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 243vom 13.10.2025
Sokrates ist verärgert, weil ihn Helmi zu einem Auffrischungskurs geschickt hat. Ben wiederum ist von seiner Schwester genervt, die von ihm verlangt, dass er mit dem Scooter bremsen übt. Ben findet das Üben doof, bis er in eine Situation kommt, in der er blitzartig reagieren muss. Er sieht ein, dass sich das Üben ausgezahlt hat. Bildquelle: ORF

