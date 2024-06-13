Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Gut oder giftigJetzt kostenlos streamen
Folge 152: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Gut oder giftig
Sokrates liegt eine komische grüne Birne im Magen, die er gegessen hat. Lilli und Toni sind bei Opa im Garten und ernten Beeren direkt von der Hand in den Mund, dann machen sie, nun mit langen Ärmeln und Hosen adjustiert, einen Ausflug in den Wald. Als der Opa Tonis Hand kurz loslässt, um Müll aufzuheben, den jemand weggeworfen hat, läuft Toni ein paar Schritte weiter zu einer Tollkirschen-Staude und streckt die Hand danach aus. Helmi schaltet sich gerade noch rechtzeitig ein. Dem Opa wird bewusst, dass man ein so kleines Kind im Wald wirklich keine Sekunde unbeaufsichtigt lassen kann. Inzwischen ist Helmi eingefallen, dass in dem Geschenkkorb gar keine Birne war. Die "komische Birne" war eine Avocado und Soki hat sie samt Schale und samt dem kugelrunden, großen Kern gegessen. Kein Wunder, dass er sich fühlt, als hätte er einen Ball verschluckt! Bildquelle: ORF
