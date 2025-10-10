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Herbert Pixner – Der Meister der alpinen Weltmusik

Herbert Pixner – Der Meister der alpinen Weltmusik

ORF2Staffel 1Folge 1vom 10.10.2025
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Herbert Pixner – Der Meister der alpinen Weltmusik

Folge 1: Herbert Pixner – Der Meister der alpinen Weltmusik

50 Min.Folge vom 10.10.2025

Der Musiker Herbert Pixner feiert 2025 seinen 50. Geburtstag und 20 Jahre Herbert Pixner Projekt. Die Dokumentation zeigt die Anfänge, bisher unveröffentlichtes Archivmaterial.

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