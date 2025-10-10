Herbert Pixner – Der Meister der alpinen WeltmusikJetzt kostenlos streamen
Herbert Pixner – Der Meister der alpinen Weltmusik
Folge 1: Herbert Pixner – Der Meister der alpinen Weltmusik
50 Min.Folge vom 10.10.2025
Der Musiker Herbert Pixner feiert 2025 seinen 50. Geburtstag und 20 Jahre Herbert Pixner Projekt. Die Dokumentation zeigt die Anfänge, bisher unveröffentlichtes Archivmaterial.
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Herbert Pixner – Der Meister der alpinen Weltmusik
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Copyrights:© Season 1: ORF 2