Herbert Pixner – Der Meister der alpinen Weltmusik
Der Ausnahmemusiker Herbert Pixner beherrscht die Steirische Harmonika wie kaum ein anderer. Mit virtuoser Leichtigkeit verbindet er alpine Volksmusik mit Elementen aus Flamenco, Jazz und World Music und schafft so einen unverwechselbaren Klang zwischen Heimat und Weltoffenheit. Im Jahr 2025 feiert Herbert Pixner seinen 50. Geburtstag und zugleich das 20-jährige Bestehen des Herbert Pixner Projekts. Die Dokumentation zeichnet seinen musikalischen Weg nach, zeigt bislang unveröffentlichtes Archivmaterial und begleitet den Künstler auf seiner großen Jubiläumstour.
