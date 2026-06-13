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Hereinspaziert!

Hereinspaziert!: Zu Besuch bei Daniel Serafin und Sona MacDonald

ORF2Staffel 1Folge 16vom 13.06.2026
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Hereinspaziert!

Folge 16: Hereinspaziert!: Zu Besuch bei Daniel Serafin und Sona MacDonald

26 Min.Folge vom 13.06.2026

Diesmal besucht Sasa Schwarzjirg Daniel Serafin und Sona MacDonald. Daniel Serafin, Sohn von Kammersänger Harald Serafin und Unternehmerin Ingeborg Serafin, begann seine Laufbahn als Opernsänger und ist seit 2019 Künstlerischer Direktor der Oper im Steinbruch St. Margarethen. Im Gespräch erzählte er von seiner Familie, seinem beruflichen Weg und seiner Beziehung zur Bühne. Sona MacDonald sprach über ihre internationale Lebens- und Karrieregeschichte, ihre anhaltende Nervosität vor Auftritten sowie über Familie und ihren Sohn Skye, der ebenfalls einen künstlerischen Weg eingeschlagen hat. Bildquelle: ORF/TVfriends

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