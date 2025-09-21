Hereinspaziert!: Zu Besuch bei Hans Knauß und Kristina SprengerJetzt kostenlos streamen
Hereinspaziert!
Folge 10: Hereinspaziert!: Zu Besuch bei Hans Knauß und Kristina Sprenger
27 Min.Folge vom 21.09.2025
Diesmal besucht Sasa Schwarzjirg Hans Knauß und Kristina Sprenger. Der beliebte Steirer und ehemalige Skirennläufer ist heute TV-Experte und moderiert seine eigene Sendung "Österreich vom Feinsten". In "Hereinspaziert" erzählt er, wie wichtig ihm seine Familie ist, warum es gut war, nie Weltmeister zu werden, und wie oft er noch Ski fährt. Kristina Sprenger ist Schauspielerin, Intendantin des Stadttheaters Berndorf und Obfrau des Vereins Theaterfest. Kunst ist ihre große Leidenschaft – ebenso wie das Laufen, das ihr als Ausgleich und Fixpunkt als Mutter einer Tochter dient. Bildquelle: ORF/TVfriends
