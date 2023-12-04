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Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 2

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Waldburg-Zeil auf Schloss Rohrau

ORF2Staffel 2Folge 1vom 04.12.2023
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Waldburg-Zeil auf Schloss Rohrau

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Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 2

Folge 1: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Waldburg-Zeil auf Schloss Rohrau

45 Min.Folge vom 04.12.2023

In der ersten Folge geht es ins Schloss Rohrau in Niederösterreich – jenes Schloss, in dem eine der größten privaten Kunstsammlungen Österreichs zu finden ist. Ursula und Johannes Waldburg-Zeil zeigen ihr Anwesen und erzählen Johann-Philipp Spiegelfeld beim abendlichen Kamingespräch ihre Familiengeschichte. Außerdem gibt Thomas Schaupper, der Restaurator des Schlosses, Auskunft über die Geschichte der prachtvollen Gemälde. Auf den blaublütigen Besucher warten wieder viele Überraschungen – Johann-Philipp Spiegelfeld nimmt die Zuseherinnen und Zuseher mit zu zwei Tagen voller Gastfreundschaft in dem prachtvollen Anwesen in Niederösterreich. Bildquelle: ORF/Interspot Film

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