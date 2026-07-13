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Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 2

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Salburg-Falkenstein auf Schloss Altenhof

ORF2Staffel 2Folge 10vom 13.07.2026
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Salburg-Falkenstein auf Schloss Altenhof

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Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 2

Folge 10: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Salburg-Falkenstein auf Schloss Altenhof

45 Min.Folge vom 13.07.2026

Diesmal geht es in das malerische Mühlviertel, in das ebenso malerische Schloss Altenhof zu Familie Salburg-Falkenstein. Altenhof hat einen sehenswerten Garten und eine eigene Gärtnerei. Durch die imposanten Räumlichkeiten und ihre Schätze führt Hausherrin Alice Silich-Salburg, die jede Menge Geschichten rund um das geschichtsträchtige Anwesen erzählen kann. Bildquelle: ORF/Ranfilm

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