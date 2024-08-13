Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Keil auf Schloss Kohfidisch

ORF2Staffel 1Folge 1vom 13.08.2024
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Keil auf Schloss Kohfidisch

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Keil auf Schloss KohfidischJetzt kostenlos streamen

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche

Folge 1: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Keil auf Schloss Kohfidisch

46 Min.Folge vom 13.08.2024

In der neuesten Folge der beliebten ORF2-Dokureihe „Herrschaftszeiten“ besucht Johann-Philipp Spiegelfeld das Schloss Kohfidisch im Burgenland. Diese historische Residenz ist im Besitz der Familie Keil, die die alten Räume nicht nur bewohnt, sondern seit Jahren Stück für Stück revitalisiert. Johann-Philipp geht auf Entdeckungsreise in die verwunschenen Säle und Zimmer des Schlosses und auch in die sorgfältig renovierten Privaträume der Gastgeber. In der Schlosskapelle findet sich ein historischer Schatz, in der Schlossküche werden burgenländische Grammelpogatscherl zubereitet und Starautorin Martina Parker schaut auf einen Sprung im Schlossgarten vorbei. Bildquelle: ORF/Interspot/Philip Pürcher

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche
ORF2
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche

Alle 1 Staffeln und Folgen