Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Keil auf Schloss Kohfidisch
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche
Folge 1: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Keil auf Schloss Kohfidisch
In der neuesten Folge der beliebten ORF2-Dokureihe „Herrschaftszeiten“ besucht Johann-Philipp Spiegelfeld das Schloss Kohfidisch im Burgenland. Diese historische Residenz ist im Besitz der Familie Keil, die die alten Räume nicht nur bewohnt, sondern seit Jahren Stück für Stück revitalisiert. Johann-Philipp geht auf Entdeckungsreise in die verwunschenen Säle und Zimmer des Schlosses und auch in die sorgfältig renovierten Privaträume der Gastgeber. In der Schlosskapelle findet sich ein historischer Schatz, in der Schlossküche werden burgenländische Grammelpogatscherl zubereitet und Starautorin Martina Parker schaut auf einen Sprung im Schlossgarten vorbei. Bildquelle: ORF/Interspot/Philip Pürcher
