Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche

ORF2Staffel 1Folge 2vom 19.08.2024
46 Min.Folge vom 19.08.2024

In dieser Ausgabe geht es in die Steiermark nach Deutschlandsberg zu einem Zweig der Familie Liechtenstein, die das Schloss Frauenthal besitzt und bewohnt. Johann-Philipp Spiegelfeld verbringt zwei Tage bei Lukas und Nathalie Liechtenstein, die das imposante Anwesen Stück für Stück restaurieren und mit Leben erfüllen. Die beiden Akademiker haben sich nach ihrer Wissenschaftskarriere ganz dem Erbe der Familie verschrieben und Johann-Philipp erkundet viele Details und Geschichten des riesigen Schlosses. Daneben warten auch der Golf- und der Reitclub und eine kleine Seifenmanufaktur auf den - wie immer - sehr wissbegierigen und abenteurerlustigen Besucher. Bildquelle: ORF/Interspot/Philip Pürcher

