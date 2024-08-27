Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Harrach auf Schloss Prugg

ORF2Staffel 1Folge 3vom 27.08.2024
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Harrach auf Schloss Prugg

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Harrach auf Schloss PruggJetzt kostenlos streamen

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche

Folge 3: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Harrach auf Schloss Prugg

46 Min.Folge vom 27.08.2024

Diesmal geht es an die niederösterreichisch-burgenländische Grenze nach Bruck an der Leitha, wo das prachtvolle Schloss Prugg inmitten eines riesigen Park-Areals steht. Besitzer des Anwesens ist Beppo Harrach, der hier mit seiner Frau Saba und seinen beiden Kindern wohnt und viel Liebe, Arbeit und Kreativität in die Erhaltung des historischen Juwels steckt. Johann-Philipp Spiegelfeld erkundet das riesige und sehr renovierungsbedürftige Schloss, dazu erhält er umfassenden Geschichtsunterricht vom Hausherrn persönlich. Beppo Harrach war viele Jahre erfolgreicher Rallyepilot, deshalb gibt es für den Moderator auch eine rasante Kostprobe am "Heißen Sitz". Kein Wunder, dass der Schlossbesuch des Berufspiloten auch diesmal wieder wie im Flug vergeht, natürlich nicht ohne ein kleines Hauskonzert des vorwitzigen Gastes. Bildquelle: ORF/Interspot Film/Lucie Debnam; ORF/Interspot Film/Philip Pürcher

