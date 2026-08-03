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Herrschaftszeiten! Staffel 6

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Meran auf Schloss Stainz in der Steiermark

ORF2Staffel 1Folge 1vom 03.08.2026
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Meran auf Schloss Stainz in der Steiermark

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Herrschaftszeiten! Staffel 6

Folge 1: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Meran auf Schloss Stainz in der Steiermark

46 Min.Folge vom 03.08.2026

Für "Herrschaftszeiten" öffnet Schloss Stainz seine sonst verborgenen Türen: Johann-Philipp Spiegelfeld entdeckt das prachtvolle Barockschloss von Erzherzog Johann und der Familie Meran. Neben exklusiven Einblicken wartet ein besonderes Erlebnis: die Nacht in der historischen Jagdhütte und eine traditionelle Auerhahn-Pirsch mit Schlossherr Franz Meran in den frühen Morgenstunden. Bildquelle: ORF/Interspot

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