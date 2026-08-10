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Herrschaftszeiten! Staffel 6

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Schlanitz-Bolldorf im Schloss Kobersdorf

ORF2Staffel 1Folge 2vom 10.08.2026
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Schlanitz-Bolldorf im Schloss Kobersdorf

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Herrschaftszeiten! Staffel 6

Folge 2: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Schlanitz-Bolldorf im Schloss Kobersdorf

46 Min.Folge vom 10.08.2026

Zwei Tage lang taucht Johann-Philipp im Burgenland in die Geschichte des historischen Anwesens ein und erlebt, wie Tradition und Gegenwart verschmelzen. Gemeinsam mit Gastgeberin Anna Schlanitz-Bolldorf und ihrer Familie erkundet er prachtvolle Räume, erfährt persönliche Geschichten und blickt hinter die Kulissen der Schlossspiele Kobersdorf. Ein Besuch voller Geschichte, Kultur und burgenländischer Gastfreundschaft. Bildquelle: ORF/Interspot/Philip Pürcher, Carlo Hofmann

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