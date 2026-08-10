Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Schlanitz-Bolldorf im Schloss KobersdorfJetzt kostenlos streamen
Herrschaftszeiten! Staffel 6
Folge 2: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Schlanitz-Bolldorf im Schloss Kobersdorf
46 Min.Folge vom 10.08.2026
Zwei Tage lang taucht Johann-Philipp im Burgenland in die Geschichte des historischen Anwesens ein und erlebt, wie Tradition und Gegenwart verschmelzen. Gemeinsam mit Gastgeberin Anna Schlanitz-Bolldorf und ihrer Familie erkundet er prachtvolle Räume, erfährt persönliche Geschichten und blickt hinter die Kulissen der Schlossspiele Kobersdorf. Ein Besuch voller Geschichte, Kultur und burgenländischer Gastfreundschaft. Bildquelle: ORF/Interspot/Philip Pürcher, Carlo Hofmann
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herrschaftszeiten! Staffel 6
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2