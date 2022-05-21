Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzensprojekte mit Nate & Jeremiah

Das geschenkte Haus

HGTVFolge vom 21.05.2022
Das geschenkte Haus

44 Min.Folge vom 21.05.2022

Chris schenkte seiner Mutter Anya ihr erstes eigenes Haus, um sich für alles zu bedanken, was sie für die Familie geopfert hat. Die beiden fanden einen schönen Altbau mit ursprünglichen Charme von 1920, der dringend renoviert werden muss. Nate und Jeremiah kommen zu Hilfe und renovieren das gesamte Erdgeschoss mit einer neuen traumhaften Küche sowie einem schönen Wohn- und Esszimmer, in denen die Familie zusammen sein kann. Zwischen einer riesigen Briefmarkensammlung aus der Zeit, als Anya für die Post arbeitete, und Geschirrschränken voller Kleinkram brauchen Chris und Anya unbedingt Entscheidungshilfe dabei, was sie behalten wollen und was sie zurücklassen können.

