Herzensprojekte mit Nate & Jeremiah
Folge vom 07.05.2022: Das viktorianische Landhaus
45 Min.Folge vom 07.05.2022
Eine junge Familie kaufte ihr erstes Eigenheim in Yonkers, New York, ein altes viktorianisches Haus von 1800. Da sie davon träumen, ihre Familie zu vergrößern, renovieren Nate und Jeremiah die erste Etage komplett, indem sie eine traumhafte Master Suite für die Eltern einrichten, das Badezimmer restaurieren und zwei tolle Kinderzimmer zum Spielen gestalten. Bevor die Renovierung beginnt, helfen Nate und Jeremiah den beiden dabei, die Möbel aus ihrer Zeit als Singles sowie einige von den ursprünglichen Besitzern zurückgelassenen Gegenstände auszumisten und zu sortieren.
