Herzensprojekte mit Nate & Jeremiah
Folge vom 14.05.2022: Das Vorstadt-Haus
44 Min.Folge vom 14.05.2022
Alex, Teddy und ihre 5-jährige Tochter sind aus ihrer winzigen Wohnung in Brooklyn in den Suburb Bayshore gezogen und haben ihr erstes Haus gekauft. Die beiden waren sich sicher: Sobald sie in einem größeren Haus wohnen, löst sich das Problem der Unordnung von alleine. Doch trotz des offenen Grundriss ihres neuen Hauses regiert das Chaos und in ihrer unpraktischen Küche fehlt es an Stauraum. Nate und Jeremiah helfen der jungen Familie nicht nur dabei, die alten Möbel der Vorbesitzer loszuwerden, sondern auch, Ordnung und ein geschicktes Stauraum-Konzept zu entwerfen. Außerdem bekommt das unscheinbare Schlafzimmer eine große Portion Persönlichkeit.
Genre:Reality, Heimwerken
