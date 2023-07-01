Herzensprojekte mit Nate & Jeremiah
Folge vom 01.07.2023: Das Familienerbe
45 Min.Folge vom 01.07.2023
Als sich Steve die Chance bot, das Haus seiner Großeltern zu kaufen, ergriff er sie. Jetzt träumen Steve und seine Frau Jenn davon, hier ihre eigene Familie großzuziehen und schöne Erinnerungen für kommende Generationen zu bewahren. Allerdings wurde fast alles in dem Haus von Steves Familie vererbt, sodass Nate und Jeremiah ihnen helfen müssen, sich von einigen sentimentalen Familienerbstücken zu verabschieden und Jenns Anwesenheit spürbar zu machen. Mit einem neuen Design im Hinterkopf verwandeln Nate und Jeremiah das Haus in ein schönes Zuhause für eine junge und moderne Familie.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.