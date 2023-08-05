Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzensprojekte mit Nate & Jeremiah

HGTVFolge vom 05.08.2023
Folge vom 05.08.2023: Das Partyhaus

44 Min.

Mark und Laura kauften ihr Haus im Jahr 2007 und vereinbarten, dass sie es irgendwann renovieren würden. Da sie keine Schulden machen wollten, sparten sie in den letzten Jahren intensiv, arbeiteten an den Wochenenden, verzichteten auf Urlaubspläne und Rendezvous. Und nun ist es endlich soweit: Mark und Laura haben sich jahrelang nach einem Zuhause gesehnt, auf das sie stolz sein können und in dem sie mit Leichtigkeit viele Gäste versammeln und bewirten können. Mit der Hilfe von Nate und Jeremiah bekommen die beiden hart arbeitenden Teamplayer nun die wohlverdiente Küche, das Esszimmer und das Wohnzimmer ihrer Träume.

