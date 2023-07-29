Herzensprojekte mit Nate & Jeremiah
Folge vom 29.07.2023: 13 Jahre Ungemütlichkeit
45 Min.Folge vom 29.07.2023
Lisa und Darren wollten schon immer ihr Haus renovieren, aber sie wussten nicht, wo sie anfangen sollten. In ihrem Haus gibt es ein Sammelsurium an Dingen – von sentimentalen Stücken über Antiquitäten bis hin zu Hirschköpfen an den Wänden. Jetzt, da ihre beiden Töchter ins Teenageralter kommen, ist es an der Zeit, ihrem Haus das Design zu verleihen, nach dem sie sich immer gesehnt haben. Nate und Jeremiah sollen ihnen dabei helfen, sich von einigen alten Gegenständen zu trennen und den Eingangsbereich, das Wohnzimmer, das Esszimmer und die Küche so zu gestalten und zu renovieren, dass sich die ganze Familie wohlfühlt.
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Genre:Reality, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
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