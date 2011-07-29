Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 13: Folge 71
43 Min.Folge vom 29.07.2011Ab 12
Marie muss die Not-OP für Markus durchführen, der sich aufgrund des Zitterns seiner Hand dazu nicht in der Lage sieht. Als Bernheimer und Johanna am nächsten Tag davon Wind bekommen, stellen sie ihn zur Rede. Doch Markus verschweigt den wahren Grund für seinen Ausfall. Stefan macht Isabelle klar, dass er endgültig einen Schlussstrich unter ihre Beziehung ziehen will und die Scheidung einreichen wird. Scheinbar gelassen nimmt Isabelle die Ankündigung hin. Dabei entwickelt sie bereits eine Idee, wie sie Stefan doch noch für sich gewinnen kann.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises