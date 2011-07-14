Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 5: Folge 63
43 Min.Folge vom 14.07.2011Ab 12
Johanna knöpft sich Ralf Borowski vor und fordert ihn auf, sich bei der Oberschwester zu entschuldigen und nicht länger seine eigene Mitschuld an dem Chaos unter den Teppich zu kehren. Die Oberschwester hat unterdessen einen Weg gefunden, die Lage etwas zu entschärfen: kurzerhand spannt sie Alois und Lucas zu kleineren Hilfsarbeiten ein. Stella und Antonio überlegen, wie sie ihrer Familienplanung auf die Sprünge helfen können. Sie lassen sich einen Termin bei Johanna geben. Antonio ist nicht begeistert davon, als er erfährt, dass auch seine Fruchtbarkeit untersucht werden soll.
