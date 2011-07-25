Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 9: Folge 67
In die Enge getrieben gesteht Marie Markus den Kuss mit Stefan. Doch obwohl sie beteuert, dass es nur ein Ausrutscher war und sie keine Affäre mit ihm hat, will Markus vorerst nichts mehr von ihr wissen. Auch Johanna ist zutiefst enttäuscht von Marie. Dennoch bittet sie Markus, auf seine Frau zuzugehen. Henriette genießt ihren Erfolg mit der richtigen Diagnose bei Michi Wanning, vor allem das Lob von Dr. Bernheimer. Ihre gute Laune bekommt einen Dämpfer, als Stella ihr Indiskretion vorwirft. Unterdessen glaubt Antonio, auch aufgrund einer nett gemeinten Bemerkung Henriettes, dass mittlerweile die ganze Klinik über seine Zeugungsunfähigkeit Bescheid weiß. Isabelle bricht während einer OP zusammen. Anstatt einen Arzt aufzusuchen, teilt sie nach allen Seiten hin aus und sorgt dabei für Gesprächsstoff bei den Kollegen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick