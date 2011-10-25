Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 132

HerzfrequenzStaffel 7Folge 16vom 25.10.2011
Folge 132

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 16: Folge 132

42 Min.Folge vom 25.10.2011Ab 12

Professor Conrad erkennt in Lauras Mutter seine Jugendliebe Saskia wieder. Als er begreift, dass er Saskias große Liebe war, regt sich sein schlechtes Gewissen und Conrad erklärt sich bereit, zwischen Mutter und Tochter zu vermitteln, deren Verhältnis äußerst belastet ist. Da merkt er, dass Saskia Laura die Wahrheit über ihre gemeinsame Vergangenheit verschweigt. Henriette und Karen lernen den Paraglider Florian Ritter kennen. Henriette hält den gutaussenden Mann schnell für oberflächlich und rücksichtslos. Bald darauf entdeckt Henriette aber, dass Florian in großer Gefahr schwebt.

