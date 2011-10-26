Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 133

HerzfrequenzStaffel 7Folge 17vom 26.10.2011
Folge 133

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 17: Folge 133

43 Min.Folge vom 26.10.2011Ab 12

Saskia sucht erneut die Annäherung zu ihrer Tochter Laura. Sie findet Lauras WG inakzeptabel und will ihr eine Eigentumswohnung schenken. Laura hingegen lehnt das vehement ab und fordert ihre Mutter auf, sich aus ihrem Leben herauszuhalten. Professor Conrad muss indessen einsehen, dass er das dringend benötigte Geld für die Seeklinik nicht so schnell auftreiben kann. Daraufhin forciert Landrätin Christiane Weinberger die Suche nach privaten Investoren und bietet auch der wohlhabenden Saskia eine Beteiligung an – eine Offerte, die Saskia in vielerlei Hinsicht reizt.

