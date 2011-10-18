Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 127

HerzfrequenzStaffel 7Folge 11vom 18.10.2011
Folge 127

Folge 127Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 11: Folge 127

43 Min.Folge vom 18.10.2011Ab 12

Johanna verabschiedet sich von den Kollegen der Seeklinik, um mit Thomas nach Leipzig zu gehen – mittlerweile weiß sie die Klinik bei Prof. Conrad in guten Händen. Während den Feierlichkeiten zu Johannas Abschied, kann sich Isabelle aus Ralfs Fängen befreien. Doch bevor Isabelle Hilfe rufen kann, macht sich Ralf aus dem Staub. Isabelle informiert die Polizei über Ralfs Machenschaften auf Haiti und gibt Stefan den entscheidenden Hinweis, wie es zu Charlys Trauma gekommen sein könnte. Stefan setzt alle Hebel in Bewegung, um Ralf zu finden. Überraschend kündigt Onkel Lorenzo aus Siena bei Stella und Antonio seinen Besuch an.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen