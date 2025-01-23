Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 23.01.2025
24 Min.Folge vom 23.01.2025

Hektor hat Lillis Ersparnisse verloren. Diese reist mit ihm daher in den Wilden Westen, und zwar genau zur Zeit des großen Goldrauschs. Bald sehen sie, wie die Gier nach dem edlen Metall den Charakter der Menschen verdirbt. Als ihnen ein arglistiger Bankdirektor übel mitspielt und ihnen das magische Armband stiehlt, ist guter Rat teuer. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

ORF Kids
