Hexe Lilli: Lilli in HollywoodJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 2
Folge 8: Hexe Lilli: Lilli in Hollywood
24 Min.Folge vom 27.01.2025
Lilli weiß nicht so recht, was sie am Tag der offenen Tür ihrer Schule vorführen soll. Sie reist daher mit Hektor ins Hollywood der 1920er Jahre. Auf dem Studiogelände von Mr. Goldchin erlebt sie mit, wie dieser gerade die gesamte Filmcrew feuert. Der Regisseur konnte nämlich nicht mit den Allüren von Goldchins Tochter umgehen. Lilli überredet den Regisseur, weiter an seinen Traum zu glauben und einen Film zu drehen. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hexe Lilli Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0