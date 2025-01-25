Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 2Folge 7vom 25.01.2025
24 Min.Folge vom 25.01.2025

Lilli findet ihre Hausübung nicht mehr. Gemeinsam mit Zauberdrache Hektor reist sie daher ins viktorianische London, um sich von Meisterdetektive James Campbell Tipps zu holen. Dieser ist jagt gerade einer Bande von Taschendieben hinterher. Lilli hilft ihm dabei und stößt dabei auf den Waisenbuben Oliver. Gemeinsam kommen sie einem geplanten Raub der Kronjuwelen auf die Spur. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

ORF Kids
