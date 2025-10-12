Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Highway Heroes Canada

Baumstamm-Mikado

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 3vom 12.10.2025
Baumstamm-Mikado

Baumstamm-MikadoJetzt kostenlos streamen

Highway Heroes Canada

Folge 3: Baumstamm-Mikado

40 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12

Team MSA hat eine Mammutaufgabe vor sich: Ein Tankwagen ist sechzig Meter tief gefallen, nachdem eine Straße nachgegeben hat. Kirpal und seine Söhne müssen sich in den Abgrund begeben, damit der Wagen nicht auf die darunterliegenden Gleise abrutscht. Bob und Keelan spielen Baumstamm-Mikado. Sie müssen einen schwer beladenen Holzlaster bergen.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Highway Heroes Canada
ProSieben MAXX
Highway Heroes Canada

Highway Heroes Canada

Alle 4 Staffeln und Folgen