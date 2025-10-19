Zum Inhalt springenBarrierefrei
Highway Heroes Canada

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 8vom 19.10.2025
Folge 8: Notfallplan auf dem Coquihalla

40 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Ein extremer Wintereinbruch auf dem Coquihalla fordert die Abschlepper heraus: Um den Highway offen zu halten, werden alle Einsatzkräfte gebraucht. Die Highway-Aufsicht, die Fahrer von Schneefräsen, Räumfahrzeugen und auch Al Quring mit seinem Abschleppwagen haben alle Hände voll zu tun, um mit unerwarteten Schneemassen fertig zu werden.

ProSieben MAXX
