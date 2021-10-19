Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Das Garagenwunder

HGTVFolge vom 19.10.2021
Das Garagenwunder

Das GaragenwunderJetzt kostenlos streamen

Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Folge vom 19.10.2021: Das Garagenwunder

45 Min.Folge vom 19.10.2021

Obwohl die Renovierung eines kleinen Hauses mit großen Hindernissen verbunden ist, stellen sich die lösungsorientierten Schwestern der Herausforderung. Dafür machen sie jeden Raum des kleinen Hauses funktionaler und bauen die abgetrennte Garage zu einem gemütlichen Wohn- und Kinoraum um. Im Bad und in der Küche setzen sie auf moderne Fliesen, um den Look des Hauses zusammenzuhalten. Lyndsay setzt auf Interior im Boho-Stil mit einem Hauch von Südwesten, um jüngere Käufer in der angesagten Gegend anzulocken.

Alle verfügbaren Folgen