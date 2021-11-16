Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 16.11.2021: Der Froschbrunnen
44 Min.Folge vom 16.11.2021
Hanna und ihr Mann Carlos haben das Haus ihrer Schwiegermutter geerbt. Die beiden wollen es verkaufen, doch ein Unglück jagt das nächste. Hanna hat sich das Bein gebrochen und Carlos ist erkrankt, weshalb sich die beiden nicht um den Verkauf kümmern können. Der Vorteil: Das Haus steht in einer teuren Gegend und hat großes Potenzial. Lyndsay und Leslie planen das Haus zu modernisieren, um den Kaufpreis noch weiter in die Höhe zu treiben. Neben einem Durchbruch und einem neuen Look von Außen hat ein drittes Schlafzimmer Priorität – denn das lockt junge Familien an.
