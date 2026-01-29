Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 29.01.2026: Kaufen oder Renovieren?
44 Min.Folge vom 29.01.2026
Ein Paar liebt seine Nachbarschaft, fühlt sich aber nach über zwanzig Jahren im eigenen Haus eingeengt und ist unsicher, ob ein Umzug die bessere Lösung wäre. Lyndsay und Leslie analysieren Zustand und Potenzial des Hauses und zeigen, wie viel möglich ist, wenn man mutig modernisiert. Am Ende entsteht eine klare Entscheidungshilfe.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.