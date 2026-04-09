Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 09.04.2026: Home Sweet Home
44 Min.Folge vom 09.04.2026
Ein in der Nachbarschaft fest verwurzeltes Paar wünscht sich frischen Wind in den eigenen vier Wänden – zumindest sie. Während sie voller Vorfreude auf Veränderungen blickt, möchte er die vertraute Atmosphäre bewahren. Lyndsay und Leslie stehen vor der Aufgabe, eine Modernisierung umzusetzen, die neue Impulse setzt, ohne den Charakter des Hauses zu verlieren.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.