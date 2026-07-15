Himmel, Herrgott, Sakrament (1/6): SchlafenJetzt kostenlos streamen
Himmel, Herrgott, Sakrament Staffel 2
Folge 1: Himmel, Herrgott, Sakrament (1/6): Schlafen
Der Druck auf Pfarrer Hans Reiser wächst: Ein mutiger Entschluss löst einen öffentlichen Sturm aus. Als eine syrische Flüchtlingsfamilie in seiner Kirche Schutz sucht, gerät Pfarrer Hans Reiser immer stärker unter Druck. Um den kranken Familienvater vor der Abschiebung zu bewahren, gewährt er Kirchenasyl und bringt damit Kardinal Brunnenmayr, Polizei und Medien gegen sich auf. Gleichzeitig stellt ihn der Kardinal vor ein Ultimatum: Lisa oder das Priesteramt. Auch Lisa fordert endlich eine Entscheidung über ihre gemeinsame Zukunft. Besetzung: Stephan Zinner (Hans Reiser) Anne Schäfer (Lisa Kirchberger) Erwin Steinhauer (Kardinal Georg Brunnenmayr) Susi Stach (Cornelia Vogelsang) Emilia Braumandl (Nathalie Kirchberger) Milo Haaf (Florian Kirchberger) Christian Lerch (Alois Stadler) Samer Maku (Shamun Aboud) Eman Dwagy (Chässäle Aboud) Eli Wasserscheid (Heike) Sophie Rogall (Ines Heilmann (Dolmetscherin)) Livia Dorn (Miryam Aboud) Klaus Stephan Weber (Jürgen Klein) Andreas Bichler (Rick Renner) Leoni Steiner (Jana Beck (Obdachlose)) Regie und Drehbuch: Franz Xaver Bogner Bildquelle: ORF/BR/maze pictures GmbH/Barbara Bauriedl
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