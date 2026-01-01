Himmel, Herrgott, Sakrament Staffel 2
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Himmel, Herrgott, Sakrament Staffel 2
Pfarrer Hans Reiser (Stephan Zinner) steht in der zweiten Staffel massiv unter Druck: Kardinal Brunnenmayr (Erwin Steinhauer) fordert eine endgültige Entscheidung zwischen dem Priesteramt und der Liebe zu Lisa Kirchberger (Anne Schäfer). Doch der rebellische Pfarrer weigert sich, eines von beiden aufzugeben. Während Hans beruflich an allen Fronten kämpft – sei es um das spontane Kirchenasyl für eine syrische Flüchtlingsfamilie oder die Abschaffung der klassischen Beichte bei der Erstkommunion –, leidet Lisa privat unter dem „zölibatären Schwebezustand“ ihrer Beziehung. In den sechs neuen Folgen rund um den von Stephan Zinner dargestellten Pfarrer einer sehr speziellen Münchner Gemeinde, der den dortigen Problemen mit unkonventionellen Methoden begegnet, spielen u. a. auch Anne Schäfer, Erwin Steinhauer, Susi Stach, Christian Lerch, Sigi Zimmerschied, Helmut Berger und Eli Wasserscheid.
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